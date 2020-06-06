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Trump'tan Washington Belediye Başkanı Bowser'a 'Fena halde beceriksiz' çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'a, "Fena halde beceriksiz" ve "Washington DC gibi önemli bir şehri yönetecek kadar yetkin değil" ifadeleriyle yüklendi. 

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Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle ölümüne yönelik protestolarda tansiyonun düştüğü Washington DC'de Belediye Başkanı Muriel Bowser ve Trump arasında gerilim tırmanıyor. 

Bowser'ın yaptığı açıklamalarda, kentte Ulusal Muhafızları ve diğer askeri birlikleri istemediğini söylemesi, Trump karşıtı söylemleri ve Beyaz Saray'ın karşısındaki yola "Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir)" yazdırmasının ardından Trump'tan karşı atak geldi. 

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bowser, fena halde beceriksiz ve hiçbir şekilde Washington DC gibi önemli bir şehri yönetecek kadar yetkin değil. Ulusal Muhafızlar sahaya inmeseydi, Bowser Minneapolis Belediye Başkanı'ndan daha iyi iş çıkaramazdı." değerlendirmesinde bulundu. 

Ulusal Muhafızların, Washington DC'deki gösterilerde son günlerde "büyük utançların" önüne geçtiğini belirten Trump, "Bowser, Ulusal Muhafızlara iyi davranmazsa, biz daha farklı bir grup getiririz." ifadesini kullandı.

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