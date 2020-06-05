Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından kendisini de bıçakla yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (26) hastanedeki tedavisi tamamladı.

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Muğla'da üniversite öğrencisi kız arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma yürütülen ve olay sonrası kesici aletle intihara teşebbüs eden Selim Ahmet Kemaloğlu'nun tedavisinin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, zanlının "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Savcıya ifade verdi

Bunun üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kemaloğlu'nun hastanede kaldığı odasında savcı tarafından ifadesi alındı.

Şüpheli ifadesinde, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldum. Zeynep ile yaklaşık 2-3 yıl önce çalıştığım kafede tanışmıştım. Yaklaşık bir yıldır da aramızda duygusal arkadaşlık vardı. Yaklaşık 5 ay kadar önce olayın olduğu eve birlikte taşınmaya karar verdik ve bu evde birlikte yaşamaya başladık. Zeynep ile son zamanlarda aramız iyi değildi. Son dönemde psikolojik ilaç kullanıyordum. Sürekli olarak üzerimde şüphecilik hali vardı. Tüm arkadaşlarımdan ve çevremden şüpheleniyordum. Birilerinin bana zarar vereceğini düşünüyordum. Olay gecesi de birlikteydik.

"Elimde bıçak vardı"

Zeynep sürekli beni şüphelendiren hareketler yapıyordu. Göndermeli şarkılar açıyordu. Olay gecesi de birlikteydik. 00:00'a kadar ders çalıştı. KPSS'ye hazırlanıyordu. Sonra gece 03:00'e kadar temizlik yapmaya başladı ve sanki eve birileri gelecek gibi konuştu. Ben de birilerinin gelip bana zarar vereceğini düşündüm. Bunun üzerine kapıyı kilitledim. Sürekli kapıya yöneldiği için korktum. Tek hatırladığım elimde bıçak olduğuydu. Daha sonra da ambulansın geldiğini hatırlıyorum."