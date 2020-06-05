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İdlib'de zırhlı ambulansa yapılan saldırıda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de zırhlı ambulansa yapılan saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Bölgede tespit edilen hedefler ateş altına alınarak, gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

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Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de 05 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Tespit edilen hedefler ateş altına alındı
Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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