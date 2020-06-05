HABER /  OTOMOBİL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması!

Şirketin üretim tesisi faaliyete geçtiğinde yıllık üretim kapasitesi 175 bin adet olacak. 4 bin kişinin çalışacağı fabrikadaki bantlardan, yüzde yüz elektrikli 5 farklı model inecek.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ''(Türkiye'nin Otomobili) Temel atma, uygun bir takvime göre, kısa bir süre sonra gerçekleşecek'' dedi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) dün üretim faaliyetlerini yürüteceği Gemlik fabrikası için Yatırım Teşvik Belgesi alındığını duyurmuştu.TOGG, Gemlik fabrikası için 2 Haziran'da ÇED Olumlu Raporu almıştı.

Şirketin üretim tesisi faaliyete geçtiğinde yıllık üretim kapasitesi 175 bin adet olacak. 4 bin kişinin çalışacağı fabrikadaki bantlardan, yüzde yüz elektrikli 5 farklı model inecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe bombaladı: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Yabancılar Kanal İstanbul'da 791 bin metrekare arazi aldı! Bakan Kurum açıkladı
Son dakika gelişmesi! Rusya Hayat Tahrir el-Şam'ı terör örgütü ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den herkesi rahatlatacak ikinci dalga açıklaması
Erdoğan: Dayanışmamız dünyayı ülkemize hayran bırakacak
ÖNCEKİ HABERLER
Elon Musk hedef tahtasına Jeff Bezos'u koydu! Çok sert çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini geçti
Yoğun talep üzerine YHT seferleri artırıldı! Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması
Zabıtanın kaldırmaya çalıştığı karpuz yüklü aracını benzinle yaktı
İstanbul'da Cuma trafiği yoğunluğu
14 yaş altı bugün sokağa çıkacak mı izin saat kaçta başlıyor?
Yorumlar 1 yorum