Yabancılar Kanal İstanbul'da 791 bin metrekare arazi aldı! Bakan Kurum açıkladı

Kanal İstanbul projesi için ihaleye çıkma hazırlıkları sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul güzergahında yabancı şirketlerin 791 bin metrekare arazi aldığını açıkladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın soru önergesine verdiği yanıtta Kanal İstanbul güzergâhında yabancı şirketlerin toplam 791 bin metrekare arsa aldığını açıkladı. Karabat'ın el değiştiren arazilerle ilgili olan soru önergesinde tapu kayıtlarının gizlendiği veya boş göründüğü iddiasını yalanlayan Kurum, hizmet verilen platformun değiştiğini kaydetti

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a "17-25 Aralık operasyonları sonrasında kanal güzergahında önemli mülkiyet değişimleri yaşanmış mıdır? O tarihten bu yana bölgede el değiştiren arazi miktardı ne kadardır?" diye sordu.

Yabancılar 791 bin metrekare arazi aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Stratejik Geliştirme Başkanlığı tarafından yazılı soru önergesine yanıt veren bakan Murat Kurum , Kanal İstanbul projesi güzergahında bulunan ilçelerden tapu ve kadastro bilgi sistemi kayıtlarına göre yabancıların satış yoluyla 791 bin 370 metrekare ana taşınmaz edindiğini belirterek şunlara değindi:

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz tarafından taşınmazların durum sorgulamasına imkan veren TAKPAS protokolünün kısıtlanmasına ve kapatılmasına ilişkin bir uygulama bulunmamaktadır. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununun 12 maddesinin bir numaralı fıkrasında veri sorumlusunun, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu belirtilmiştir.

TAKPAS revize edildi

Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca veri sorumlusu olan kurumumuz açısından özetlenen kararlar uyarınca tapu ve kadastro paylaşım sistemi TAKPAS revize edilmiştir. Belediyeler başta olmak üzere birçok kamu kurumu ile veri paylaşımı yapılmakta olup, tapu ve kadastro genel müdürlüğümüz tarafından ve web tapu sistemi kurum portalı hayata geçirilmiştir.

Herhangi bir gizleme söz konusu değil

Türkiye’de kurulmuş olan yabancı sermaye şirketler Kanal İstanbul projesi güzergahında bulunan ilçelerden tapu ve kadastro bilgi sistemi kayıtlarına göre satış yoluyla 791 bin 370 metrekare ana taşınmaz edinmiştir. Veri paylaşımında herhangi bir sakınca görülmesi veya gizleme yapılması değil sadece hizmetin sunumunda platform değişikliği yapılması söz konusudur. Tapu ve kadastro verileri sadece belediyeler ile değil kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu kurumlarıyla paylaşılmakta olduğundan kayıtların gizlenmesi mümkün değildir”