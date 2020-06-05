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Fenerbahçe bombaladı: Yazıklar olsun Nihat Özdemir

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamalara resmi sitesi üzerinden tepki gösterdi.

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Fenerbahçe Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dün yapmış olduğu açıklamalardan sonra bir duyuru yayınladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 

''Tarih: 5 Haziran, Saat 17.00
 
TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır.
 
Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV’de gerekli açıklamaları yapacaklardır.
 
Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.''

"9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık" Nihat Özdemir "Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusuna, "Birçok ülkede de böyle olaylar oldu. İtalya, İngiltere ve Fransa'da. Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. O sezon 2010-2011 sezonudur. 9 sene geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık. Etik ve disiplin kurulumuz şikayetleri inceliyor. Tespit ettiğimiz zaman üstüne gideceğiz" cevabını vermişti.

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