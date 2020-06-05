Son dakika gelişmesi! Rusya Hayat Tahrir el-Şam'ı terör örgütü ilan etti

Son dakika gelişmesine göre Rusya Yüksek Mahkemesi, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde kontrolü elinde bulunduran Hayat Tahrir el-Şam'ı terör örgütü ilan etti.

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Rusya Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Heyet Tahrir el-Şam'ın terör örgütü ilan edilmesi ve örgütün Rusya topraklarındaki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesi'ne idari başvuruda bulundu.

Rusya için tehdit

Krasnov, başvurusunda örgütün faaliyetlerinin ve örgüt tarafından yürütülen propaganda çalışmalarının Rusya'nın ulusal çıkarları, sosyal ve siyasi istikrarı, vatandaşların canları ve sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Faaliyetleri yasaklandı

Krasnov'un başvurusunu dün kapalı oturumda görüşen Rusya Başsavcılığı, Heyet Tahrir el-Şam'ı terör örgütü ilan etti ve örgütün Rusya topraklarındaki faaliyetlerini yasakladı.

"Örgüte yeni bir isim verileceği belirtiliyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünkü basın toplantısında İdlib gerilimi azaltma bölgesinin radikal güçlerin kontrolü altında olduğunu yineleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Heyet Tahrir el-Şam'ın yeniden yapılandırılmasına ilişkin planlardan bahsedilen bazı haberlere dikkat çekmek istiyoruz. Heyet Tahrir el-Şam'ın siyasi muhalif hareket olarak sunulması amacıyla örgüte yeni bir isim verileceği belirtiliyor. Uzun yıllar boyunca altını çizdik ve bugün bir kez daha belirtmek isterim ki, BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist kabul edilen örgütlerle oynanan bu tür oyunlar, onları ideolojik ve laik, iyi ve kötü, aşırılıkçı ve ılımlı şeklinde ayırma girişimleri, hiç kimseye iyilik getirmedi. Türk partnerlerin İdlib'i kontrol eden radikallerin etkisiz hale getirilmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getireceğini umuyoruz.