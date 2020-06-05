Ve sonunda! AstraZeneca koronavirüs aşısının üretimine başlıyor
AstraZeneca, koronavirüse karşı geliştirilen potansiyel aşının üretimine başlayacaklarını belirtti. Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması aşının üretiminde herhangi bir kâr amacı gütmeyecek.
Britanya-İsveç ortaklığındaki çok uluslu ilaç ve biyolojik-ilaç şirketi AstraZeneca'nın yöneticisi Pascal Soriot, denemelerin devam etmesine rağmen potansiyel koronavirüs aşısının üretimine başlayacaklarını açıkladı.
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BBC’ye değerlendirmede bulunan Soriot, aşı üretiminde mümkün olduğunca hızlı olunması gerektiğini vurguladı.
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"Aşının üretimine başlıyoruz"
“Şu anda aşının üretimine başlıyoruz." diyen Soriot, "Sonuçları aldığımızda aşıların hazır olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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Başarısız olması ihtimali
Koronavirüse karşı 2 milyar doz aşıyı üretebileceklerini söyleyen Soriot, aşı denemelerinin başarısız olması ihtimaline de değindi.
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