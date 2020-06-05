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Adıyaman'da korona şüphelisi hastaneye kaldırıldı yolcular karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN’da solunum yetmezliği nedeniyle halk otobüsünde fenalaşan hasta, korona şüphesiyle gözlem altına alındı. Otobüs devre dışı bırakılırken, otobüsteki yolcular tek tek tespit edildi.

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Adıyaman Belediyesi halk otobüsüyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi servisine giden Derviş E. (58), Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağında fenalaşarak yere yığıldı.

Şahsın otobüste fenalaşarak kalp krizi geçirdiğini zanneden yolcular durumu otobüs şoförüne söyledi. Otobüs şoförü, yol boyu hiç yolcu almadan ve otobüsün dörtlülerini yakarak hızlı bir şekilde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine doğru ilerledi. Acil servis önüne gelen otobüsteki hasta yolcu, hastane görevlileri tarafından sedye ile taşındı.

Korona testi yapıldı
Korona virüs (Covid-19) belirtileri üzerine testler yapılarak hasta gözlem altına alındı. Hastanın otobüste kalp krizinden değil, solunum yetmezliğinden fenalaştığı ve korona test sonucunun beklendiği öğrenildi.



Otobüs bir süre kullanılmayacak
Hastada korona belirtileri olması üzerine hareket geçen yetkililer, filyasyon çalışmasıyla otobüste bulunan 9 yolcu ve şoförü tespit etti. Otobüs, belediyenin araçlar amirliğine çekilerek, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Otobüs şoförü, evinde karantina altına alınırken, belediye otobüsü bir süre kullanılmayacak.



9 yolcu karantinaya alındı
Otobüsteki 9 yolcunun kimlikleri tespit edilerek, evde izole olmaları sağlandı. Otobüs şoförü Emrullah Dişli, yolda seyir halindeyken hastanın kalp krizi geçirdiğini zannederek, yolda hiç durmadan ve hiçbir yolcuyu almadan şahsı hastaneye getirdiğini söyledi.

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