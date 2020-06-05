Kılıçdaroğlu'nda 'vekilliği düşürülen Berberoğlu' açıklaması: Haksız yere mahkum edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgili yaptığı açıklamada "Haksız, adaletsiz yere mahkum edildi. Enis Berberoğlu, bedel ödeyenlerden birisidir." ifadelerini kullandı.

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Twitter hesabında videolu paylaşımda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun milletvekilliğinin haksız yere ve hukuka, Anayasa'ya aykırı şekilde düşürüldüğünü belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu ne yaptı? Saygın bir gazeteci Berberoğlu. Saygın bir siyasetçi. Türkiye'yi bilen, Türkiye'nin koşullarını, tarihini bilen değerli bir insan Enis Berberoğlu" diye konuştu.

"Adaletin olmadığı yerde bu tür olaylarla karşılaşıyoruz"

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Haksız, adaletsiz yere mahkum edildi. Demokrasinin, adaletin olmadığı yerde bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. CHP olarak biz, koşullar ne olursa olsun, demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız. Daha önce söylemiştim, 'Bu memlekete gerçek bir demokrasi gelinceye kadar mücadele edeceğiz. Bu memlekete hak, hukuk ve adalet gelinceye kadar, sonuna kadar mücadele edeceğiz.' diye. Yine söylemiştim, 'Bu mücadelede eğer bir bedel ödenecekse o bedeli önce CHP'liler ödeyecektir.' diye. Enis Berberoğlu, o bedeli ödeyenlerden birisidir.