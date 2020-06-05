Davutoğlu fırsatı kaçırmadı! Bu bir yönetim krizi değilse, nedir?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son günlerdeki her fırsatta hükümete yüklenme fırsatını bu kez de kaçırmadı... 15 ilde sokağa çıkma yasağının gece konulup sabah kaldırılmasına Davutoğlu'ndan eleştiri geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal ettiğini açıklamasının ardından Ahmet Davutoğlu fırsatı kaçırmadı. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Akşam İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı ilan etti. Şimdi de Cumhurbaşkanı yasağı kaldırdı. Bu bir yönetim krizi değilse, nedir?" diye sordu.

Twitter'dan konuya ilişkin paylaşım yapan Davutoğlu şunları kaydetti: "Dün Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağı yok dedi. Akşam İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı ilan etti. Şimdi de Cumhurbaşkanı yasağı kaldırdı. Bu bir yönetim krizi değilse, nedir? Ülkemizdeki her tür kriz temelde bir yönetim krizinin eseridir. Nerden baksan tutarsızlık!"

Dün Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağı yok dedi.

Akşam İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Şimdi de Cumhurbaşkanı yasağı kaldırdı.

Bu bir yönetim krizi değilse, nedir?



Ülkemizdeki her tür kriz temelde bir yönetim krizinin eseridir.



Nerden baksan tutarsızlık! — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) June 5, 2020

Ne olmuştu?

Dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık bakanı Fahrettin Koca, kurul olarak hafta sonu için sokağa çıkma yasağı önermediklerini açıklamıştı. Gece saat 24:00'ten sonra İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Düğünler, nikahlar ve seyahat biletleri iptal edilmeye başlanmışken, sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağını iptal edildiğini Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu...