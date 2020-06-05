Batman'da girdiği göletten cansız bedeni çıkartıldı

BATMAN'da gölete giren Suriye uyruklu Nadir Ali (14), kayıplara karıştı. İhbarla genç çocuk için gölette arama başlatan ekipler bugün acı manzarayla karşılaştı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Batman çayında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki Suriyeli Nadir Ali, ailesi ile birlikte çay kenarına gelip yüzmeye başladı.

Kaybolduğu yere 50 metre uzakta bulundu

Çocuklarının yüzerken kaybolduğunu fark eden aile durumu 112 acil sağlık, polis ve AFAD'a bildirdi. Gece geç saatlere kadar yapılan çalışmada çocuğa ulaşılmadı. Sabah saatlerinde tekrar aramaya koyulan ekipler, Nadir Ali'nin cansız bedenine kaybolduğu yerin 50 metre ilerisinde ulaştı.

Cenazesi sudan çıkarılan Ali’nin cansız bedeni, Batman Bölge Hastanesine kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından cenaze ailesine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.