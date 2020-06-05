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Pegasus Hava Yolları'ndan hafta sonu uçuşlarıyla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı

Pegasus Hava Yolları, daha önce 15 ilde bu hafta sonu uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi sebebiyle tüm uçuşların planlandığı şekilde yapılacağını bildirdi. 

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Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "6-7 Haziran tarihlerinde 15 ilde yapılması planlanan sokağa çıkma yasağının iptal edilmesi sebebiyle tüm uçuşlarımız planlandığı şekilde yapılacaktır." denildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 ili kapsayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını iptal etme kararı aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı" ifadelerini kullanmıştı. 

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