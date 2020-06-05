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Şok açıklama! "Öğrenciler, Kur’an mealini okumaya başlayınca ateizm ve deizme yöneliyor"

DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Cağfer Karadaş, "Öğrenciler, Kur’an mealini okumaya başlayınca ateizm ve deizme yöneliyor" dedi ve bunun gerekçesini açıkladı...

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Din İşleri Yüksek Kurulu'nun üyelerinden Prof. Dr. Cağfer Karadaş, deizm ve ateizm düşünce akımına sahip olan kişilerin “temel argümanının Kur’an çevirisi üzerinden olduğunu, meal çevirisinin bağlamı tam vermediğini” söyledi. Karadaş, öğrencilerin mealleri okuduktan sonra kafasının karıştığını ve bu akımlara yöneldiğini de söyledi.

Yeni Şafak yazarı Faruk Beşer'in köşesine taşıdığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Karadaş ifadeleri şöyle: 

Eleştirileri genelde Kur'an meali üzerinden 

Ateist ve deistlerin temel argümanları şu anda felsefi olmaktan ziyade Kur’an çevirileri üzerinden oluşmaktadır. Meal çevirisi, bağlamı tam veremiyor. Bu konuda Diyanet’in ve ilahiyatların ortak bir çalışma yapmasının çok yerinde olacağını ve rüzgârı tersine çevireceğini düşünüyorum."

Din kültürü öğretmenleri dağıtıyor öğrencilerin kafası karışıyor

"Din kültürü öğretmenleri Diyanet’ten ücretsiz meal isteyip öğrencilere dağıtıyorlar. Öğrenciler okumaya başlayıp anlamlandırma sorunu yaşadıklarında kafaları karışıyor ve işte bu akımlara yönelebiliyorlar. Şu anda bizim en temel sorunumuzun, âcizane bu konu olduğunu düşünüyorum."

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