HABER /  SAĞLIK
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Salgın stresiyle başa çıkma yöntemleri: Köyde gibi yaşayıp erken yatın erken kalkın

İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs salgının hayatımızda pek çok değişikliğe neden olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Hakan Balıbey, modern tıbbın şuan ki önerisinin Köyde gibi yaşayıp erken yatıp, erken kalkmak olduğunu söyledi.

Abone ol

Covid-19’la mücadele ve yeni normal sürece geçilmesiyle ilgili bilgi veren Medical Park Elazığ Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, önerilerde bulundu.

"Zaman ayıramadığımız aktivitelere.."

Doç. Dr. Balıbey, “Salgın rutinlerimizi ve ritmlerimizi değiştirdi. İşimizi, çevremizle olan ilişkimizi, her şeyimizi değiştirdi. Hayatımızı sekteye uğratan ciddi bir salgındır. Bu dönemde etkilenmemiz, bir miktar stres yaşamamız çok doğaldır. İşimiz, alışkanlıklarımız, iştahımız ve uyku düzenimiz değişti. Daha önceden aksattığımız, zaman ayıramadığımız pek çok aktiviteye zaman ayırabiliriz. Kitap okuyabiliriz, çocuklarımızla oyun oynayabilir, puzzle yapabiliriz. Mutfakta eşimizle birlikte güzel bir yemek yapıp yiyebiliriz. Ailece yapmaya vakit bulamadığımız ertelediğimiz planlarımızı bu dönemde gerçekleştirebiliriz’’ dedi.

"Erken yatın, erken kalkın"

Fiziksel mesafenin önemine de değinen Doç. Dr. Balıbey, "Sosyal mesafeleri küçültelim, fiziksel mesafeyi artıralım. Evimizde olduğumuz sürece ailemizi ve akrabalarımızı arayıp hatırlarını soralım. Onları aramamız hem bize iyi gelecek hem de onların moralini yükseltecektir. İhtimallere değil gerçeklere, kontrol edemediklerimize değil değiştirebileceklerimize ve yapabileceklerimize odaklanmalıyız. Rutinlerimize ve ritimlerimize dikkat etmeliyiz. Uyku ve yeme içme düzenimize dikkat etmemiz hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımız açısından gereklidir. Düzenli uyku ruhsal durumu dengelemekle kalmaz vücudun yenilenmesini de sağlar. Özellikle gece uykusu çok önemlidir. İdeal olanı saat 23.00 gibi uyumaktır. Modern tıbbın geldiğimiz noktadaki önerisi, ‘Köyde gibi yaşayıp erken yatın, erken kalkındır” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da Türk filminden esinlenip tilki için kurduğu tuzağa talep yağıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bekçilerin görev ve yetkileri açıklandı! Silah taşıma, kimlik sorma ve kontrol yetkisi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına uyarı! Türkiye bölgenin en güçlü devletidir deyin
15 ilde sokağa çıkma yasağı iptal edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Prof. Dr. Ceyhan'dan aşı açıklaması: Aşının uygulanabilir hale gelmesi yüzde 5 olasılık
Mersin'deki korkunç olay! Genç kızın abisi aylar sonra itiraf etti
YKS'ye girecek öğrenciler için önemli açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Haftasonu yasak var mı 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı Erdoğan iptal etti
Erol Bulut teklif aldığı takımı açıkladı
Dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu Merih Demiral
Sokağa çıkma yasağı var mı son haberi Erdoğan verdi
Eskişehir'de tuhaf olay! Araç kullanmayı bilmeyen 5 hırsız otomobil çaldı
5 Haziran Dünya Çevre günü 2020 mesajları ve etkinlikleri
Yorumlar