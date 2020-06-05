15 ilde sokağa çıkma yasağı iptal edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika gelişmesine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağının iptal edildiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle; ''Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüsten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.

''Günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu''

Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsürlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.

''Bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti''

Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

''Gönlümüz razı olmadı''

Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.

''Kararı iptal etme kararı aldım''

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum.''