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Eskişehir'de tuhaf olay! Araç kullanmayı bilmeyen 5 hırsız otomobil çaldı

İhlas Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'de otomobil kullanmayı bilmedikleri halde hırsızlığını yapan 5 kişi, polisin çalışmasıyla yakalandı. Ekiplerin incelemesiyle dikkat çeken ise şüphelilerin otomobili çarpa çarpa Bursa'ya götürmesi oldu.

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Olay Odunpazarı ilçesi Sazova Mahallesinde yaşandı. İddialara göre bir video içerik platformu üzerinden 'Düz kontak nasıl yapılır?' ismiyle görüntü açıp öğrenen 5 şüpheli, mahallede bulunan bir otomobili gözlerine kestirdi.

Bir de araç kullanmayı bilmiyorlar

Araç kullanmayı bilmeyen şüpheliler, otomobilin kapılarını açıp, videodan izledikleri düz kontağı uygulayarak aracı hareket ettirdi. Otomobil sahibi aracının çalındığını anlayınca durumu 155 Polis İmdat hattına bildirdi.

Şüpheliler otomobili çarpa çarpa Bursa'ya götürmüş

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çalınan aracın Bursa'ya götürüldüğünü tespit edildi. Ekipler, Bursa'da Kestel İlçe Jandarma görevlileri ile yapılan ortak çalışmalar sonucu, çalıntı aracın otomobil kullanmayı bilmeyen 5 şüpheli tarafından çarpa çarpa Kestel ilçesi ormanlık alana götürüldüğü görüldü.

Ekipler, çalıntı araçla olayın şüphelileri olduğu öne sürülen M.T., Ş.A., O.K., A.K. ve B.G. isimli şüpheliler araçla birlikte yakalanıp, Eskişehir'e getirilerek gözaltına alındı.

Öte yandan çalıntı araç polis ekiplerince gerekli inceleme yapıldıktan sonra sahibine teslim edilirken şüpheli 5 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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