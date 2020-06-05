Önceden bilet almış olanlar ne yapacak Bakan açıkladı

Korona vaka sayısında artış yaşanması üzerine 15 il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı konuldu. Önceden bilet alanların mağdur olmaması için Ulaştırma Bakanlığı devreye girdi.

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Gazeteci Candaş Tolga Işık, ilan edilen son sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak yaşanan seyahat tartışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştüğünü açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Işık, "Az önce Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile konuştum, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili 'Önceden bilet almış, seyahat izni olan vatandaşlarımıza 'seyahat izni' çıkartmak için İçişleri Bakanlığı ile çalışıyoruz, gün içersinde duyuracağız' dedi" ifadelerini kullandı.