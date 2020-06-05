Erol Bulut'a Dinamo Kiev kancası

Ukrayna basını, Dinamo Kiev'in Fenerbahçe'nin de hoca adayları arasında yer alan Erol Bulut'u takımın başına getirmek istediğini yazdı.

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Ukrayna basınında yer alan haberlerde ülkenin köklü ekiplerinden Dinamo Kiev'in Fenerbahçe'nin de hoca adayları arasında yer alan Erol Bulut'u takımın başına getirmek istediği yazıldı.

Haberde Dinamo Kiev'in Bulut'u futbolculuk döneminde iki sezon Metallurg Donetsk takımında forma giymesi ve ülke futbolunu bilmesi sebebiyle istediği belirtildi.

"Hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler alıyorum"

Erol Bulut da kısa bir süre önce, "Hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler alıyorum" demişti. Bulut'la Alanyaspor da yeni sözleşme imzalamak istiyor