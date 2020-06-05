Libya ordusu Terhune vilayetini Hafter milislerinin elinden geri aldı
Libya ordusu, Terhune vilayetini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurdu.Abone ol
Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü, Terhune'nin ardından şimdiki hedeflerinin Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu söyledi.
Libya ordusu, başkent Trablus'ta il idare sınırlarında kontrolü sağlamasının ardından kuşatmaya aldığı Terhune kentinde, darbeci Halife Hafter saflarında yer alan milis liderlerden Riyad el-Kubeyyir'i yakaladığını duyurdu.
Ordu birliklerinin vilayetten kaçan, Terhune kentindeki Hafter'e bağlı yerel Kaniyat milislerinin peşine düştüğü kaydedildi.
Hafter'e bağlı milisler, Trablus'un yaklaşık 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentini başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanıyordu.
Terhune Belediyesi Yürütme Konseyi oluşturuldu
Libya hükümeti, başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kentinde kontrolü sağlama hazırlıkları kapsamında Terhune Belediyesi Yürütme Konseyi oluşturulduğunu duyurdu.
Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin sitesinde yayınlanan Başkanlık Konseyi'nin açıklamasında, başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kentinde kontrolü sağlama hazırlıkları kapsamında Terhune Belediyesi Yürütme Konseyi oluşturulduğu ve başına Muhammed Ali Muhammed Ahmed'in getirildiği belirtildi.
Açıklamada, konseyin 5 üyeli olduğu ifade edildi.
Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyinde aldıkları yenilgilerin ardından çekildiği stratejik Terhune kentinin geri alınması ve söz konusu konseyin, şehirdeki belediye çalışmalarıyla ilgilenmesi hedefleniyor.