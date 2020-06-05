Meltem Taylan Aydın kimdir yaşı kaç evli mi eşi kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı olan Meltem Taylan Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Meltem Taylan Aydın aslen Ankaralı ve 47 yaşında. Evli olan Meltem Taylan Aydın'ın eşi kimdir hakkında bir bilgi paylaşılmadı. İşte Meltem Taylan Aydın'ın biyografisi

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Meltem Taylan Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı olarak atandı. Bu haberin ardından birçok vatandaş Meltem Taylan Aydın kimdir, aslen nereli evli mi ve Meltem Taylan Aydın eşi kimdir araştırmaları yaptı. Deneyimli bir bankacı olan ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Meltem Taylan Aydın aslen Ankaralı ve 47 yaşında. İşte Meltem Taylan Aydın'ın biyografisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı olan Meltem Taylan Aydın kimdir? Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın getirildi. Peki Meltem Taylan Aydın kimdir nerelidir? İşte Meltem Taylan Aydın hayatı biyografisi





Meltem Taylan aydın kimdir: Bankacı, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi. 1973 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.





2008 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanan Meltem Taylan Aydın, lisansüstü çalışmalarını ekonomi alanında gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularında yaptı ve 2014 yılında Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler programına kabul edildi.

Harvard Extension School’da İşletme yüksek lisans programına devam etmektedir. Halen Cumhurbaşkanı Danışmanı ve 16 Ekim 2018’den bu yana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan Meltem Taylan Aydın 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren de Türkiye Halk Bankası AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.