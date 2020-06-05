İyi Parti lideri Akşener'den ilk tepki: Enis Berberoğlu'ndan terörist çıkarılamaz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülerek sabaha doğru tutuklanmasına ilişkin "Enis Berberoğlu'ndan terörist çıkarılamaz" açıklaması yaptı.

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İyi Parti lideri Akşener, Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

CHP'li Berberoğlu ile telefonda görüştüğünü söyleyen Akşener, "Enis'i aradım, Ben yatar çıkarım demokrasiye bir katkım olacaksa hiç kimse üzülmesin. Bu da geçer yahu" dediğini aktardı.

"Suçlanmasını doğru bilmiyorum"

Akşener, açıklamasında şunları kaydetti: Enis eşimle aynı okulda okudu. Kendisini tanıyorum, önemli bir gazeteci. Enis’in teröristlikle casuslukla suçlanmasını doğru bilmiyorum. Eğer siz Enis Berberoğlu’na çalıştığı gazeteler üzerinden bakarsanız, asla bir toz zerresi kadar bir şey bulamazsınız.

"Enis’in terörist olamayacağının kanıtı"

Şu meşhur TIR'larla ilgili konu. Ben o gün MHP’deydim. O gün bir arkadaşımız açık bir beyanda bulundu. Bugün o arkadaşımız AK Parti milletvekili. Ben Enis’i aradım, 'Ben yatarım çıkarım, demokrasiye katkısı olacaksa. Bu da geçer' dedi. Bu da Enis’in terörist olamayacağının kanıtı.