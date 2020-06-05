Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıklarına zam geliyor! En az 1500 lira olacak

SGK'dan malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlara sevindiren haber geldi. Emekli maaşının 1500 liraya çıkarılmasının ardından SGK; malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının nasıl düzenleneceğine açıklama getirdi. Buna göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları dosya bazında bin 500 TL'nin altında olmayacak, ancak kardeşler gibi hisseli olunan durumlarda hisse payı dikkate alınacak.