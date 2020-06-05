Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıklarına zam geliyor! En az 1500 lira olacak
Yaşlılık, malüllük ve ölüm aylıklarıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. SGK'nın genelgesine göre, malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları dosya bazında 1500 TL'nin altında olmayacak.
SGK'dan malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlara sevindiren haber geldi. Emekli maaşının 1500 liraya çıkarılmasının ardından SGK; malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının nasıl düzenleneceğine açıklama getirdi. Buna göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları dosya bazında bin 500 TL'nin altında olmayacak, ancak kardeşler gibi hisseli olunan durumlarda hisse payı dikkate alınacak.
SGK'nın yayımladığı genelgede, en düşük emekli maaşını bin 500 liraya çıkaran düzenlemenin, 2020 Nisan döneminden itibaren uygulamaya alındığı hatırlatıldı.
Hem bu kanun, hem bu kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre bağlanmış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının ek ödeme dahil dosya bazında bin 500 TL'nin altında olmayacağı belirtildi.
Genelgeye göre, sigortalıları ilgilendiren diğer düzenlemeler şöyle: