Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'de ısrarcı

Fenerbahçe'de maaş kriterleri İrfan Can Kahveci için esnetildi. Maksimum 2.2 milyon Euro olan maaş kriteri 3 milyon Euro'ya çıkarılırken Emre Belözoğlu'nun başkan Ali Koç'la, İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda toplantı yaptığı öğrenildi.

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Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Başakşehir forması giyen İrfan Can için maaş kriterlerini esnetme kararı aldı. Başkan Ali Koç'un, Divan Kurulu toplantısında açıkladığı 2.2 milyon Euro'luk maksimum rakam, 24 yaşındaki genç yetenek için 3 milyon Euro seviyesine çekildi.

Belözoğlu İrfan Can'da ısrarcı

Fotomaç'ın haberine göre Başakşehir'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de radarında olan başarılı orta saha için girişimler hızlandırıldı. Dört yıl boyunca kaptanlığını yaptığı Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ ile yakın ilişkileri bulunan Emre Belözoğlu, bu transferle bizzat ilgileniyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan Belözoğlu, İrfan Can ile de sık sık görüşüyor.

Geçtiğimiz günlerde Göksel Gümüşdağ ile görüşen ve Başakşehir kanadından "Sezon sonunu bekleyelim" yanıtını alan Belözoğlu'nun, İrfan Can için Başkan Ali Koç ile de bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Koç'un, "İrfan Can için maaş skalamızı 3 milyon Euro'ya çıkarabiliriz" sözleri üzerine Emre'nin, durumu İrfan Can'a ilettiği kaydedildi. Süper Lig'de şampiyonluk iddiası devam eden Başakşehir'deki gelişimini tamamladığını düşünen İrfan Can'ın, yurt dışı seçeneği gerçekleşmezse seneye Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi.