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Ünlü sunucu Fatih Portakal’ın evine 'kaçak kiremit' cezası!

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, ''Kaçakçı' diyerek haber yapılan arazimde yıkım gerçekleşti! Ne mi oldu? Kiremit cezası verildi" açıklası yaptı.

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Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kaçak yapılaşma olduğu belirtilen arazisindeki garaj için 'kiremit cezası' verildiğini aktardı.

“Komik ama gerçek” değerlendirmesi yapan Portakal, “4 tarafı açık, garaj olarak kullanılan yerin sadece kiremitlerinin toplanmasına karar verildi. Suç unsurları da imha edildi. ” diye yazdı.

"Suç unsurları da imha edildi"

Portakal’ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

- Kaçakçı’ diyerek haber yapılan arazimde yıkım gerçekleşti!!! Ne mi oldu? Kiremit cezası verildi. 4 tarafı açık, garaj olarak kullanılan yerin sadece kiremitlerinin toplanmasına karar verildi. Suç unsurları da imha edildi. Komik ama gerçek. Eski ve yeni hali. Hangisi güzel?

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