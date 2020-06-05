CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları tutuklandı

Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından gözaltına alınan CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven tutuklandı.

MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay'ın onama ile infaz durdurma kararı üzerine 20 Ekim 2018'de tahliye edilen Enis Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından adli makamlarca yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi

TBMM Genel Kurulunda milletvekilliği düşürülen ve akşam saatlerinde Bakırköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, infaz savcılığına çıkarıldı. Berberoğlu, cezasının kalan infazını tamamlaması için yeniden tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Evinden gözaltına alınan HDP'li Güven, "Arkadaşlar hoşçakalın, kendinize iyi bakın. En kısa zamanda tekrar görüşeceğiz. Bu bir direniştir" dedi.

Güven ve Farisoğulları cezaevinde

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, milletvekillileri düşürülen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan Güven ve Farisoğulları, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanan Leyla Güven Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Musa Farisoğulları ise D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.