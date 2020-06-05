CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları tutuklandı

Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları tutuklanarak cezaevine gönderildi.Abone ol
Milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından gözaltına alınan CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven tutuklandı.
MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay'ın onama ile infaz durdurma kararı üzerine 20 Ekim 2018'de tahliye edilen Enis Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından adli makamlarca yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Maltepe Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi
TBMM Genel Kurulunda milletvekilliği düşürülen ve akşam saatlerinde Bakırköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, infaz savcılığına çıkarıldı. Berberoğlu, cezasının kalan infazını tamamlaması için yeniden tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Güven ve Farisoğulları cezaevinde
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, milletvekillileri düşürülen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan Güven ve Farisoğulları, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanan Leyla Güven Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Musa Farisoğulları ise D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Neler yaşanmıştı?
TBMM Genel Kurulunda, CHP'li Berberoğlu, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkemelerce verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuş, Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece ve aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.