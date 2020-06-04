CHP'li Enis Berberoğlu HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekillikleri düştü

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü.

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CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisioğulları’nın Yargıtay tarafından kesinleşen cezalarının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasının ardından üç milletvekilinin vekilliği düştü.

Karar TBMM'de okundu. CHP ve HDP'li milletvekillerin sloganlar atıp masalara vurarak karara tepki göstermesi dikkat çekti.

Leyla Güven neler demişti? Vekilliği düşürülen HDP Leyla Güven’in sözleri: Gerillaya katılım da olacak çatışmalar da olacak savaşlar da olacak.

Engil Altay'dan tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Enis Berberoğlu’nun Yargıtay'da onaylalanan cezası ile ilgili AYM’ye başvurusu var. Yani yargılaması devam ediyor. Bu devam ederken bu fezlekeleri okutarak hukuku iğfal etmeyin" dedi. Engin Altay 3 fezlekenin apar topar Genel Kurul’a getirilmesini parlamentoya ‘darbe’ olarak nitelendirdi.

İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu: “Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder.” pic.twitter.com/ZPCoCBPAF9 — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) June 4, 2020

''Bu bedeli önce CHP’liler öder”

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kalan 18 aylık cezasını yatmak için teslim olacağını belirterek çıktığı günden bu yana demokrasi koşullarında bir gelişme olmadığını belirterek kararın kendisi için bir sürpriz olmadığını söyledi. “Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder” diyen Berberoğlu, basın mensuplarından helallik istedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan: İç hukuk mekanizmasında karar kesinleşmiştir

3 milletvekili hakkındaki fezlekelerin Genel Kurul’a getirilmesiyle ilgili lehte konuşma yapan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Kesinleşmiş yargı kararının AYM ya da AİHM’de yargılamaya konu olması acaba Meclis Başkanlığı’nın parlamentonun yapması gereken görevi engeller mi engellemez mi buna bakmak lazım. İç hukuk mekanizmasında karar kesinleşmiştir" diye konuştu.

HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş: Bu iktidar darbecidir

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Cahit Özkan'ı Balyoz davasındaki hukuksuzluklarından iyi biliyoruz. Bu iktidar darbecidir, bu iktidar hukuku esas almıyoruz. Bu iktidarın parlamentoyla halk iradesiyle hiçbir işi kalmamıştır" diye konuştu.

Sandalye dağılımı

3 ismin vekilliklerinin düşürülmesi ile birlikte TBMM'deki sandalye dağılımı şu şekilde oluştu:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 291

Cumhuriyet Halk Partisi: 137

Halkların Demokratik Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 49

İYİ Parti: 37

Türkiye İşçi Partisi: 2

Büyük Birlik Partisi: 1

Demokrasi ve Atılım Partisi: 1

Demokrat Parti: 1

Demokratik Bölgeler Partisi: 1

Saadet Partisi: 1

Bağımsız Milletvekili 6

Toplam: 583