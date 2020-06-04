Berat Albayrak: Avans desteği 400 milyon TL'yi aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hububat üretimi ve pancar küspesi için çiftçilere toplam 400 Milyon TL’yi aşan avans desteği sağladıklarını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilere verilen destekle ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Albayrak, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız." ifadelerine yer verildi.