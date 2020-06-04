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Mesut Özil'e büyük darbe! Sözleşme yenilenmeyecek

Dünyacan ünlü spor ekipman üreticisi Adidas, Mesut Özil'in sponsorluğunu 7 yıl sonra yenilememe kararı aldı.

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Adidas, önümüzdeki sezon Mesut Özil ile 22 milyon Sterlinlik sponsorluk anlaşmasını bitirecek. Bunun sebebi ise yıldız futbolcunun son zamanlardaki tartışmalı olayları ve kamuoyundaki imaj kaybı.

Bild'in haberine göre,  Türk asıllı Alman futbolcunun yılda 3.5 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir kaybedeceği belirtildi.

"Kazandığımızda 'Alman' kaybettiğimizde 'Göçmen' oldum" diyerek 2018 yılında Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut, geçen yıl Kuzey Londra'da bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Son olarak 31 yaşındaki yıldız oyuncu, corona virüs döneminde maaşında kesintiye gitmeyeceği yönündeki haberlerle taraftarın tepkisini çekmişti.

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