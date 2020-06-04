HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Bingöl’de 2 vaka tespit edildi mezra karantina altına alındı

Şehir dışından Bingöl’de bir mezraya gelen 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, mezra karantina altına alındı.

Abone ol

İstanbul’dan özel araçlarıyla Erzincan, Tunceli, Pülümür ve Nazmiye güzergahını kullanarak Yayladere ilçesine bağlı Çalıkağıl köyü Dikilitaş mezrasına gelen 2 kişinin rahatsızlanmaları üzerine hastaneye götürüldü.

Burada sağlık ekipleri tarafından Kovid-19 testi yapılan 2 kişinin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Yayladere Kaymakamlığı tarafından Dikilitaş mezrası Kutumustafa küme evlerinin 16 Haziran 2020 tarihine kadar 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi. Mezraya giriş çıkışları yasaklanırken, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kontrolün sağlandığı öğrenildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışma ile de 20 kişinin mezrada ev karantinasına alındığı, daha önce sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan uzaktan eğitimle ilgili önemli açıklama
Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz
MHP'li Osmanağaoğlu: CHP'liler Atatürk'ün isminin çöpe atılmasına göz yummuşlardır
MAK'ın sahibi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi
Ziya Selçuk: Büyük bir proje başlattık, şimdiden müjdeleyebiliriz
Vladimir Putin'i zıvanadan çıkaran olay! Yöneticileri çok fena azarladı
ÖNCEKİ HABERLER
Selen Eşdur kimdir yaşı yaş Kuaförüm Sensin Selen evli mi?
HSK 4 bin 809 hakim ve cumhuriyet savcısı ile ilgili terfi çalışmasını tamamladı
Aleyna Deniz kimdir yaşı kaç Kuaförüm Sensin Aleyna Deniz instagram pozları
İkinci Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti
Taşıyıcı annelik nedir nasıl oluyor taşıyıcı annelik yasal mı?
Gözde Kansu kimdir yaşı yaş Gözde Kansu dizileri hangisi?
Yorumlar