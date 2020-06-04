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Bingöl'de bir mezra karantina altına alındı

İhlas Haber Ajansı

BİNGÖL'de Çalıkağıl köyü Dikilitaş mezrasına özel araçlarıyla gelen 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktı. Görülen 2 vaka sonrası mezra karantina altına alındı.

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Belirtilene göre; İstanbul’dan özel araçlarıyla Erzincan, Tunceli, Pülümür ve Nazmiye güzergahını kullanarak Yayladere ilçesine bağlı Çalıkağıl köyü Dikilitaş mezrasına gelen 2 kişi, rahatsızlanmaları üzerine hastaneye götürüldü.

14 günlük karantina uygulanacak

Hastanede sağlık ekipleri tarafından Covid-19 testi yapılan 2 kişinin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Yayladere Kaymakamlığı tarafından Dikilitaş mezrası Kutumustafa küme evlerinin 16 Haziran 2020 tarihine kadar 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi. Mezraya giriş çıkışları yasaklanırken, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kontrolün sağlandığı öğrenildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışma ile de 20 kişinin mezrada ev karantinasına alındığı, daha önce sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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