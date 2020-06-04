Kemal Kılıçdaroğlu şehit babasını makamında ağırladı

ANKARA 'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde linçten son anda kurtulan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu o şehidin babasını makamında ağırladı.

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Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze sırasında bir grubun saldırısına uğramıştı.

Aradan geçen 1 yılda saldırıya ilişkin birçok detay masaya yatırılırken, bugün o şehidin babası CHP liderinin makamına gitti.

Evine davet etti

Kılıçdaroğlu'nun makam odasında yapılan görüşmede şehit babası Kırıkcı, CHP liderini Çubuk ilçesindeki evine davet etti. Ziyarete, Kemal Kılıçdaroğlu'na başdanışmanlarından Kenan Nuhut da eşlik etti.