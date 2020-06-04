Ahmet Ağaoğlu: Karar CAS'tan dönecektir

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği 1 yıl Avrupa'dan men cezasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi ve "Bu kararın Cas'tan döneceğine inancımız tamdır" dedi.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, finansal yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle UEFA tarafından Avrupa kupalarından bir yıl men edilmeleri kararına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

''CAS'tan dönecektir''

"Bu cezanın ivedilikle CAS'a taşınması kararını verdik. Hazırlıklarımız başladı, çalışmalarımız devam ediyor" diyen Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene farklı boyutlarda yaşadık. Oradan verdiğimiz mücadeleler neticesinde Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmiştik. Nerelerde hata yapıldığına dair açıklama yapmayacağım ama yanlış bir değerlendirme var. CAS'tan dönecektir.''

''Bu cezanın tamamen eksik veya yanlış değerlendirme olduğuna karar verdik''

"Hiçbir mücadele savaş verilmeden kazanılmaz" ifadelerini kullanan Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, "Dün gece geç saatlere kadar hukuk bürolarımızla görüştük. Bu cezanın tamamen eksik veya yanlış değerlendirme olduğuna karar verdik. Gerçekten çok yanlış bir değerlendirme. Bu yanlış değerlendirme sonucunda verilmiş bir karar bu. Elimiz ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olun, hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz. Bunun için her türlü hazırlığı yapıyoruz" diye konuştu.

''Sükunetle yönetilmesi gereken bir süreç''

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendileriyle birlikte mücadele ettiğini kaydeden Ağaoğlu şöyle devam etti, "UEFA'nın bağımsız bir kurulu tarafından verildiği için UEFA'ya tepki göstermenin anlamlı olmadığını düşünüyorum. Olay kontrolümüz altındadır. Taraftarlarımızı sükunete davet ediyorum. Oyuncularımızla yapmış olduğumuz görüşmede şunu dedik, 'Şampiyonluk sizin, sizi Şampiyonlar Ligi'ne götürmek bizim görevimiz.' Bu konudaki hassasiyeti de anlıyorum. Sükunetle yönetilmesi gereken bir süreç. Bu görevi bize bırakın. Süreç uzayabilir.