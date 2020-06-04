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Sakarya'da dolandırıcılar yaşlı adamı 188 bin TL dolandırdı polis yakaladı

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da S.K. (64) isimli vatandaşı arayıp kendisini 'Polis' olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı adamı 188 bin TL dolandırdırdı. Olayla ilgili polis ekiplerinin İstanbul'da tespit ettiği adreslere yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. O 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Sakarya’da ikamet eden 64 yaşındaki S.K'yı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler vatandaşa FETÖ/PDY bağlantılı kişilerin hesaplarında bulunan paraları boşaltacağını, paraların kurtulabilmesi için bu kişilerin yakalanması gerektiği, bunun içinde kendilerinden gelecek talimatların yerine getirilmesini söyledi.

'Paraların kurtulacak dediler' ama..

Şüpheliler vatandaşı tekrar arayarak söyledikleri adrese para bırakmasını, sonrada bildirdikleri hesap numarasına para göndermesi talimatı verip, bu paraları almaya gelen suçlular operasyon yaparak yakalayacaklarını, bu sayede yaşlı adama paralarının kurtulacağını söyleyerek vatandaşı 188 bin TL dolandırdı.

Dolandırıldığını anlayan S.K., durumu Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekiplerine anlatması sonrası polis ekipleri konuyla ilgili geniş araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında şüphelilerin İstanbul’da oldukları tespit edildi.

İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler tarafından İstanbul’da 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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