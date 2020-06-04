Denizli'de yaya geçidini kullanan gence araç çarptı

DENİZLİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan Gürkan D.'ye kamyonet çarptı. Genç adam çarpmanın etkisiyle hareketsiz kalırken bir görgü tanığı olayı ''Pikap vurmasıyla yere düşmesi bir oldu' diye anlattı.

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Olay, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayda, 25 yaşındaki genç ölümle burun buruna geldi.

Gürkan D., yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanmak istedi. Yaya geçidinde yürümeye başlayan Gürkan D.’ye yol ortasına geldiği esnada İbrahim A., idaresindeki 20 ADJ 209 plakalı pikap çarptı. Çarpmanın etkisi ile Gürkan D., birkaç metre havalanıp 5 metre ileriye düştü. Yere düşen genç bir süre sürüklendikten sonra düştüğü yerde hareketsiz kaldı.

Olayın ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Gürkan D., ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Vurmasıyla yere düşmesi bir oldu"

Olayın görgü tanıklarından Ertan Ünal isimli esnaf ise aracın çarpması ile gencin metrelerce ileriye düştüğünü kaydederek, “Çocuk yaya geçidinden geçerken hızlı gelen pikap vurmasıyla yere düşmesi bir oldu. Hemen 112’yi aradık geldiler götürdüler. Pek bir şeyi gözükmüyor ama inşallah bir şeyi yoktur” dedi.

Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.