Mehmet Çilingiroğlu A Haber'deki el hareketiyle olay oldu ne yaptı?

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun A Haber'in canlı yayınına katıldı ve uygunsuz el işaretiyle gündem oldu. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının devam etmesini eleştiren Mehmet Çilingiroğlu el işaretiyle şok etti. Peki Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu biyoğrafisi

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Prof Dr Mehmet Çilingiroğlu dün akşam yaptığı el hareket ile gündem oldu.Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun, A Haber canlı yayınında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesini eleştirirken sinirlerine hakim olamayarak yaptığı el hareketi canlı yayına damgasını vurdu. Peki kimdirProf Dr Mehmet Çilingiroğlu, aslen nereli, Prof Dr Mehmet Çilingiroğlu özgeçmişi ve biyografisi...

STÜDYO BUZ KESTİ

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının sürmesine yüzüne taktığı siperlik ve maske ile örnekler vererek tepki gösterdi. Prof. Dr. Çilingiroğlu açıklama yaptığı sırada sinirlerine hakim olamayarak canlı yayında yaptığı el hareketi ise izleyenleri şaşkına çevirdi

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu Kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Arkansas Kalp Hastanesi’nde çalışmalar yürütmekte. Aynı zamanda BAU Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi olan Çilingiroğlu, geliştirdiği ‘lazerli akıllı optik tomografi’ yöntemiyle kalpte by-pass'a son verdi. Kalp damarlarındaki tıkanıklıkları, hastanın vücudunda kesik işlemi yapılmadan uygulayabiliyor. Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, geliştirdiği tekniklerle sağlık alanında dikkatleri üzerine çekmektedir.

Mehmet Çilingiroğlu'nun kendi ağzından Amerika'da yaptığı çalışmalar:

''Halihazırda Amerika’nın hasta memnuniyeti ve hasta tedavisi sonuçları açısından en önde gelen Little Rock’taki ünlü Arkansas Kalp Hastanesin’deyim. Kendime ait 32 milyon dolarlık araştırma fonum bulunmakta. Ve ayrıcs 25’in üzerinde girişimsel kardiyoloji alanında Amerika, Kanada ve Avrupa’da patentlerim var. 2012 ylından bu yana Arkansas Kalp Hastanesi’nde klinisyen hekim ve bilim adamı olarak çalışmalarıma devam ediyorum.''

Çilingiroğlu, bir röportajında ailesinde 30'a yakın tıp doktoru olduğunu söylemişti.

Babasının Yüksek Orman Mühendisi olduğunu söyleyen Çilingiroğlu, babasının atom mühendisi olmasını istediğini söyledi.

İlkokuldayken, öğretmeninin annesine, "Bu çocuktan hiçbir şey olmaz" dediğini ise gülümseyerek anlatan Çilingiroğlu, "Şimdi o hocam merak ediyorum, gidip bir ziyaret etsem, hayattaysa" demişti.

Üç kardeş olan Çilingiroğlu'nun, kendisi gibi bir kardeşi daha doktor, diğerinin de öğretmendir.

Mehmet Çilingiroğlu evli ve 2 çocuk babası

Çocuklarının okumasında anne ve babalarının teşviklerinin büyük rol oynadığını söylüyor. Çok mutlu bir ailede büyüdüğünü belirten Çilingiroğlu, bu açıdan çok şanslı olduğunu söylüyor.