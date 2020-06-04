İki ülkeye gümrük kapıları açıldı! Bakan Pekcan duyurdu

Son dakika gelişmesine göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran ve Irak'a olan gümrük kapılarının açıldığını açıkladı.

Abone ol

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük kapılarının açıldığını duyurdu.

''İran ve Irak’a olan gümrük kapıları açıldı''

"Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmıştır." bilgisini veren Pekcan, dünyada bulaşının yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran’da pandeminin etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını belirtti.

'Temassız ticaret' uygulamasına son

Böylece diğer gümrük kapılarında da uygulanan sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş-çıkışlarına yeniden izin verileceğine işaret eden Pekcan, "Türkiye’nin önemli ticaret ortakları olan Irak ve İran’a açılan gümrük kapılarımızın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmasıyla birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan 'temassız ticaret' uygulamasına da son verilecektir. Söz konusu kararın ihracatçılarımıza, nakliyecilerimize, ulaştırma sektörümüze ve tüm ticaret camiamıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Sınır kapısında hareketlilik

Öte yandan, Türkiye tarafından da İran'a giriş yapacak tırların, yavaş yavaş sınır kapısına geldiği gözlendi. Ayrıca, sınır kapasından Türk ve İranlı vatandaşların, kendi ülkelerine geçişine de kontrollü şekilde izin veriliyor. Bu çerçevede sınır kapısındaki çok sayıda İranlı vatandaş, gerekli işlemlerinin ardından ülkelerine giriş yaptı.

Bu arada, alınan önlemler kapsamında termal kamera ve sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Kovid-19 belirtileri taşıyan tır şoförleri ile Türk vatandaşlar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilecek. Kovid-19 belirtileri taşımayanlar ise Türkiye'deki ikametlerinde 14 gün süreyle sağlık görevlilerinin gözetiminde karantinada kalacak.