Sebile Ölmez kimdir yaşı kaç Kuaförüm Sensin jürisi evli mi ?

Show TV'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'in jürisi olan Sebile Ölmez merak konusu oldu. Makyaj konusunda kendini geliştiren Sebile Ölmez aslen İstanbullu ve Emre Ölmez ile evli. Sebile Ölmez'in bir de Venüs adında kızı var.

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Show TV ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Kuaförüm Sensin'in jüri koltuğuna oturan isimlerden biri de makyaj videoları ile tanınan Sebile Ölmez oldu. Aslen İstanbullu olan Sebile Ölmez'in Venüs adında bir kızı var. Sebile Ölmez'in eşi ise Emre Ölmez'dir.

Peki yorumları ile dikkat çeken Sebile Ölmez kimdir: Sebile Ölmez, istanbul’da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Kurumsal firmaların satış pazarlama bölümlerinde çalıştıktan sonra ani bir kararla Sinema-TV sektörüne geçiş yaptı.

Sebile Ölmez, 2005 – 2013 yılları arasında kurucusu Raci Şaşmaz olan ve 2014yılından sonra sahibi Necati Şaşmaz olan Pana Film bünyesinde Hasan Kaçan'la yıllarca çalıştı. Pana Film’de makyajcı olarak görev yaptı.

Çocukluğundan beri el becerileri iyi olduğundan güzellikle ilgili konularda kendini geliştirdi. Makyaj konusunda geliştirdiği tecrübelerini bu sektörde daha ileriye taşıdı. Sosyal Medya Bloggerlık ve Youtube'un yükselişte olduğu dönemde arkadaşlarının eksik olduğu ve ondan öğrendiği ya da yardım almak istediği bilgileri daha fazla kişiye ulaştırmak için bir 5 Mart 2011 tarihinde ilk blogunu açtı ve ebru desenli ojelerini paylaştı. Ancak kendi videosu olmadığı için bir başka yabancı youtuber'ın videosunu paylaştı. Daha sonra Türkçe içeriklabilmesi adına kendi videosunu 25 Mart 2011 tarihinde Youtube'a koydu ve ilk kanalını açtı.

Annesi Sebi ve Bebi diye ismini kısalttığından aklına ilk gelen isim Sebi Bebi oldu. Haftada 3 video yükleyerek takipçilerine içerik üretmeye devam ediyor.

Sebile Ölmez, 10 yıl sinema ve TV sektöründe, menajerlik ve yapım kordinatörlüğü vs. gibi işler yaptıktan sonra, çevresindeki insanlara güzellik ve stil konusunda çok şey öğrettiğinden yola çıkarak, yaptığı her türlü araştırma ve sahip olduğu bilgiyi insanlarla paylaşmaya karar verip 2013 yılında ilk blogu olan www.sebibebi.com sitesini kurdu.

Sebile Ölmez, daha sonra bilgilerin video görsel sunumu ile takipçiye geçmesinin yazı ile geçmesinden çok daha kolay olduğunu düşünerek Vlogger'da olmaya karar verdi. Ve 2013 yılından beri 140'ın üzerinde video ve 350'nin üzerinde içerikle, hem Blogger hem Vlogger olarak bilgilerini paylaşmaya devam etti.

Ara sıra Tv8 kanalında Özge Uzun’un sunduğu programa konuk oluyor ve güzellik sırlarını, makyajlarını anlatıyor.

Sebile Ölmez, Emre Ölmez ile evlidir.