Pakistan'da korkunç olay! 8 yaşındaki hizmetçilerini işkenceyle öldürdüler

Evlerinde çalıştırdıkları 8 yaşındaki hizmetçilerini işkence ederek öldüren çift tutuklandı. Çiftin, hizmetçilerini "papağanlarını serbest bıraktığı için" öldürdüğü açıklandı.

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Pakistan polisi, pahalı iki papağanı serbest bıraktığı için sekiz yaşındaki çocuğu işkence ederek öldürdüğü iddiasıyla bir çiftin tutuklandığını açıkladı.

The Independent'a konuşan polis yetkilileri, Ravalpindi şehrinde yaşayan Hasan Sıddık'ın, kendileri için hizmetçi olarak çalışan kız çocuğunu karısıyla beraber öfke anında dövdüklerini itiraf ettiğini söyledi.

Polis teşkilatı sözcüsü, "Hizmetçi, iki papağanı yanlışlıkla serbest bıraktığında kafesi temizliyordu" dedi.

Ravalpindi'de 31 Mayıs'ta özel bir hastaneye götürüldüğünde kız çocuğunun bilinci kapalıydı. Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı tutulan çocuk ertesi gün yaşamını yitirdi.

İkisi de tutuklandı

Polis raporuna göre, hizmetçiyi hastaneye getiren Hasan daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Hasan daha sonra karısıyla birlikte tutuklandı.

Hastanenin tıbbi raporuna göre hayatını kaybeden çocuğun yanak, kaburga ve uyluklarında işkence izleri vardı. Çocuğun ayrıca hala tam olarak iyileşmemiş, daha eski yara izleri de bulunuyordu.

Raporda, çocuğun vücudunda tecavüze işaret eden yara izlerinin de bulunduğu belirtildi. Polis, ilave raporu bekliyor. Polise göre, Pencap vilayetinin Muzaffargarh şehrinden gelen hizmetçiyi, amcası çiftin yanında çalışmaya verdi.

Ne eğitim vermişler ne de ücret ödemişler

Polis teşkilatı sözcüsü, "Çift, çocuğun amcasına kızın eğitimini sağlayacakları ve aylık 3000 rupi (yaklaşık 267 TL) ücret ödeyecekleri sözü vermiş. Ancak ne eğitim vermişler ne de ücret ödemişler" dedi