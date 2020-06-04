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Yolcu otobüsünde korona hastası olduğunu öğrendi otobüste büyük panik

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL’dan Diyarbakır’a seyahat halindeyken 2 gün önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen kadının yolculuk yaptığı otobüs Bolu’da durdurularak otobüsteki 30 kişiye korona testi yapıldı.

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İstanbul’da yaşayan S.Ç. isimli yaşlı kadın 2 gün önce korona virüs testi yaptırdı. Test sonuçları henüz çıkmayan kadın, memleketi Diyarbakır’a gitmek için bilet aldı. İstanbul’dan hareket eden otobüse binen kadının test sonuçları yolculuğu esnasında doktoru tarafından kendisine aktarıldı. Yolda panikleyen kadın durumu muavine bildirince, Diyarbakır’a gitmekte olan yolcu otobüsü Sakarya’da durdu.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen kadın karantina altına alınırken, yolcu otobüsü ise tekrardan hareket etti. Hastane yetkililerinin otobüs şoförüne ulaşmasının ardından, içerisinde 22 yetişkin, 5 çocuk ve 3 personelin bulunduğu araç içindekilerin korona virüs testi yaptırması için Bolu’ya yönlendirildi.

Polis kontrolünde teste götürüldüler

Toplam 30 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü Batı Gişeler’de uygulama yapan polis ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsü polis eskortu eşliğinde Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi’ne götürüldü. Otobüsten tek tek indirilen vatandaşlar korona virüs testleri yapıldıktan sonra iletişim ve ikametgah adresleri alınarak memleketlerine gönderilmek üzere otobüse bindirildi. Yolcuların test sonuçlarının yaşadıkları illerdeki Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine iletileceği öğrenildi.

“Alnımdan öptü”

Korona virüs testi pozitif çıkan kadınla ilgilenen otobüs muavini Zafer Demir, “Çantasını alırken, hürmet gösterirken beni sevdi herhalde. 50 lira harçlık verdi. Telefonuyla görüşme yaptım. 2 çocuğum var, onlar adına korkuyorum. Ona gösterdiğim ilgiden dolayı oğlu gibi gördü. Şimdiye kadar kimse bana bu kadar ilgi göstermedi dedi. Alnımdan da öptü. Allah yardımcısı olsun” dedi.
Otobüs şoförü Şafi Güzel ise, “İstanbul’dan bindi. Sapanca gişelerinde doktor telefon açtı. “Sizin yolcunun testi pozitif çıkmış. En yakın hastaneye gitmeniz lazım” dedi. Biz de Sakarya Eğitim Araştırma’ya gittik. Kadını indirdiler. ‘Siz gidin en yakın yerde test olmanız lazım’ dediler. Sonra telefon açtılar ve ‘Bolu’ya girin orada testlerini alacaklar’ dediler” şeklinde konuştu.

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