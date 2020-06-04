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İBB’den maske iddialarıyla ilgili açıklama

İBB, iştiraki İETT'nin satın aldığı ve şoförlerin görevde kullandığı maskelerle ilgili iddialara açıklama yaptı. Mayıs ayında satın alınan 100 bin maskenin mevzuatın izin verdiği şekilde, doğrudan alım yöntemi ile yapıldığı belirtilerek, 12 saat dayanıklı maskelerin özel üretim olduğu vurgulandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde, İETT'nin Mayıs ayında satın aldığı maskelerle ilgili haber, değerlendirme ve iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İyi niyeti olmayan iddialar
İBB açıklamasında, “İETT şoförleri için pandemi döneminde satın alınan maskelerle ilgili yaratılmak istenen gündem, zorlama, amacı görmezden gelen, iyi niyetli olmayan iddialardır. Salgın döneminde en zor görevi yapan meslek grupları arasında yer alan İETT şoförlerinin sağlığını korumak İBB'nin de iştiraki İETT'nin de en öncelikli görevidir” ifadeleri yer aldı.

Doğrudan alım yöntemiyle gerçekleşti
İETT şoförlerinin kullanması amacıyla Mayıs ayında 100 bin özel nitelikli maske satın alındığı belirtilen açıklamada, “Satın alma işlemi salgın nedeniyle mevzuatın izin verdiği şekilde doğrudan alım yöntemi ile gerçekleştirilmiştir” denildi.

12 saat dayanıklı
Maskelerin özellikleriyle ilgili ise şu bilgilendirmeler paylaşıldı:

- Alınan maskeler 12 saat dayanıklıdır. Diğer maskelerden farklı olarak sıvı geçirmezdir. Hastalığın sıvı teması ile yayılma ihtimali yüksek olduğundan böylesi maskelerin tercih edilmesi İETT şoförlerinin sağlığı için en doğru karardır.

- Ayrıca bu maskeler elle iplik dikişi değil makine marifetiyle ultrasonik şerit dikişlidir. Yine kulakta bir rahatsızlık yaratmaması için halkaları şerit esneklik taşımaktadır.

- Koruma özelliğinin daha yüksek olması için diğerlerinden daha büyük ebatlı maskeler tercih edilmesi yoluna da gidilmiştir.

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