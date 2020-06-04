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ABD’de korkutan deprem! Hollywood’da da hissedildi

ABD'nin Los Angeles kentinde akşam saatlerinde 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında yaşandığı belirtilen depremde can kaybının olmadığı bildirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kentinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.   

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Los Angeles kentinin 193 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Ridgecrest bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Can kaybının olmadığı deprem, Hollywood dahil, California eyaletinin güney kesimlerinde de hissedildi.

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