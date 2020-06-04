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Savunma Bakanı, Trump'ın asker talebini gereksiz buldu

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ülkede devam eden protestolarda askerin görevlendirilmesinin şimdilik gerekli olmadığını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan protestolarda ordunun görevlendirilmesi fikrinin aksine Savunma Bakanı Mark Esper, protestoları bastırmak için ordunun kullanması ve askerin sokağa inmesi taraftarı olmadığını açıkladı.

Savunma Bakanı Esper gazetecilere yaptığı açıklamada, "Askerin bu aşamada kullanılması gerektiğini düşünmüyorum. Yeterli Ulusal Muhafız kapasitemiz var. Bunu sadece Savunma Bakanı olarak değil, aynı zamanda eski bir asker ve Ulusal Muhafızların eski bir üyesi olarak da söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Esper, isyan yasasına karşı
Esper, "Aktif görev kuvvetlerini kullanma seçeneği yalnızca son çare olarak ve sadece en acil ve korkunç durumlarda kullanılmalıdır. Şu an bunları gerektiren bir durumda değiliz. Ayaklanma ile ilgili olan isyan yasasının başlatılmasını desteklemiyorum" dedi.

Savunma Bakanı Esper, Ulusal Muhafız güçlerinin yerel yöneticilerle birlikte bu durumlarda sivil makamlara destek vermek için en uygunu zaman olduğuna inandığını belirtti.

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