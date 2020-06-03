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İstanbul Kadıköy'de kadın cinayeti Polis gelene kadar başında bekledi

Demirören Haber Ajansı
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İSTANBUL Kadıköy'de Özbekistan uyruklu Nasiba Mamatklova yine Özbekistan uyruklu olan eşi tarafından boğularak öldürüldü. Eşini öldüren kişi polis gelene kadar cesedin başında bekledi.

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İSTANBUL'un Kadıköy ilçesi Erenköy Mahallesi Toktaş Sokak'taki 6 katlı binanın beşinci katında meydana gelen olayda; iddialara göre, Özbekistan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. T. Mamatklova, eşi Nasiba Mamatklova'yı boğarak öldürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli polis ekipleri gelene kadar eşinin cesedinin başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nasiba Mamatklova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan T. Mamatklova, Kadıköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine götürüldü.

Orada bulunan bir kişi, "Burada Türkmenler yaşıyordu 5 kişi pandemi sürecinden önce. Ama şu an 3 kişilermiş. 2 erkek bir kadın yaşıyorlardı. Kadın evde ölü bulunmuş. Herhalde yanındaki adam da diğer adamı şikayet etmiş. Bir kişiyi gözaltına aldılar. Diğer adamı da karakola götürdüler. Ceset hala içeride" dedi.

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