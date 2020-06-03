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Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor

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Roma'dan ayrılcağı gündeme gelen milli futbolcu Cengiz Ünder için Bayern Münih, RB Leipzig ve Everton'ın devrede olduğu öğrenildi. İtalyan devinin milli futbolcuyu 30 milyon euronun altında bir fiyata bırakmayacağı ileri sürüldü.

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İtalyan devi Roma'dan ayrılacağı gündemde olan 23 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder için Avrupa devleri sıraya girdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, RB Leipzig ve Everton'ın, Roma yönetimini arayarak Cengiz Ünder'in şartlarını sorduğu öğrenildi.

30 MİLYON EURO İSTİYOR
Haberde, İtalyan kulübünün milli futbolcuyu en az 30 milyon eurodan aşağı bir fiyata satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

20 MAÇTA 3 GOL ATTI
Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder; bu sezon forma giydiği 20 maçta 3 gol kaydetti.

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