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İBB'den Hülya Sarıgöl skandalı! 3 katı fiyatına cerrahi maske alımı

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaptığı ihaleyle tavan fiyatı 1 lira olarak belirlenen cerrahi maskeyi 2.89 liraya satın aldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İETT için açılan ihaleye 100 bin adet cerrahi maske satın aldı. Ancak yapılan ihalede CHP'li Hülya Sarıgöl'ün firmasına tavan fiyatı 1 TL olarak belirlenen maskeler için 2.89 TL ödendiği ortaya çıktı.

100 bin adet maske için 289 bin TL
Buna göre firmaya 100 bin adet maske için 289 bin TL lik sözleşme yapıldı. Skandal ihale, sosyal medyada vatandaşların da tepkisini çekti.


En fazla 1 TL’ye satılacağını ilan etmişti
Ticaret Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada cerrahi maskelerin KDV dahil en fazla 1 TL’ye satılacağını ilan etmişti.

Hesabını kapattı ortadan kayboldu
Özellikle sosyal medyada çok konuşulan olay halkın tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yapılan ihale hakkında bir açıklama beklerken Hülya Sarıgöl'ün hesabını kapattığı görüldü.

CHP Küçükçekmece Kadın Kolları'nın etkinliğine katılarak paylaşımlarda bulunduğu görülen Sarıgöl, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Ekrem İmamoğlu hakkında "Rantçıların tepesine çöküyor." yazılı bir mesajı paylaşmıştı.

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