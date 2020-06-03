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Güngören'de beş katlı binanın terasının bir kısmı çöktü

Anadolu Ajansı
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GÜNGÖREN'e bir binanın terasının uç kısmı çökerken, caddeye düşen beton parçaları park halindeki aracı kullanamaz hale getirdi.

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Güneştepe Mahallesi Soğanlı Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın teras kısmının uç bölümü, alt kattaki balkona çöktü. Balkon demirleri yıkılırken, terastan kopan beton parçaları da caddeye düştü.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Caddede park halinde bulunan bir araç, üzerine düşen beton parçaları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Olay anında, araç içerisinde ve caddede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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