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Aydın'da yankesici 2 kadın yakalandı

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AYDIN'da yaşlı bir vatandaşın cebindeki 3 bin TL’yi yankesicilik yöntemiyle çalan iki kadın polis tarafından kıskıvrak yakalanırken kadınlardan S.Ö. tutuklandı.

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Olayla ilgili aktarılan bilgiye göre, Efeler ilçesi Kent Meydanı’nda iki kadın bankta sohbet eden yaşlı bir vatandaşın cebindeki 3 bin TL parayı yankesicilik yöntemiyle çaldı.

Biri tutuklandı diğeri adli kontrolle serbest

Yaşlı adamın şikayeti üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iki kadın şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Daha önce benzer suçlardan kaydı bulunan, M. Ö ve S.Ö isimli iki kadın şüpheli Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan M.Ö isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, S.Ö isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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