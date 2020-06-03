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Benzin ve motorin fiyatlarında çok büyük indirim! EPDK Başkanı açıkladı

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EPDK'dan gelen son dakika haberi aracı olanları fazlasıyla memnun edecek. Bayilerin yüksek kar inadı karşısında EPDK devreye girdi. Akaryakıt fiyatlarına bu gece 25 kuruşa varan indirim yapılacak.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı. İndirim bu geceden itibaren pompaya yansıyacak. 

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu indirimlerin petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kâr marjlarından yapılmış bir indirim olacağını belirtti.

"Gereken adımı atacaklar"

EPDK Başkanı Yılmaz açıklamasında şunları kaydetti:

-Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük. Gereken adımı atacaklar. Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz.

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Ankara'da benzinin litre fiyatı 5,99, motorinin litre fiyatı 5.57 TL. İstanbul'da benzinin litresi 5,83, motorinin litresi ise 5.47 liradan satılıyor. İzmir'de benzin 6.01 TL'den motorin de 5,58 liradan veriliyor.

Bu gece uygulanacak yüzde 17 ile 25 arasındaki indirimle benzin ve motorinin fiyatında hatrı sayılır bir indirim olmuş olacak. 

'Fiyatların makul seviyeye çekilmesi' uyarısı

Önceki gün EPDK, son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığının tespit edilmesi üzerine şirketleri fiyatların makul seviyeye çekilmesi yönünde uyarırken, fiyatların düzelmemesi halinde tavan fiyat kararı alınabileceğini belirtmişti.

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