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Fransa'dan kahreden haber! Türk anne ve 2 küçük çocuğu havuzda ölü bulundu

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Türklerin yoğun olarak yaşadığı Fransa’dan korkunç bir haber geldi. 30 yaşındaki Türk anne ile 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğuyla evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. Olayla ilgili Fransız makamlarının soruşturması sürüyor..

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Fransa'da yüzme havuzunda ölü bulunan Türk anne, 2 çocuğu gündeme oturdu. Olay Fransa’nın Montpellier yakınındaki Juvignac’da 2 Haziran Salı akşamı yaşanandı. Talihsiz kadın 30 yaşında, çocukların birinin yaşı 2, diğerinin yaşı ise 4'tü..

Baba sinir krizi geçirdi

Akşam işten dönen eşi ve iki çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaşan babanın sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı 

Montpellier savcılığı olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Montpellier Cumhuriyet Savcısı Fabrice Bélargent, olay yerinde inceleme yaptı.

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