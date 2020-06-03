Fransa'dan kahreden haber! Türk anne ve 2 küçük çocuğu havuzda ölü bulundu

Cinayet! Bodrum sahillerini mermer tozu ile Maldivlere çevirmeye kalkıştılar

8 ilde başka bir hastalık patlak verdi! Erzincan'da listeye eklendi

Başak Demirtaş Adalet Bakanı'nı etiketleyip böyle sordu: Sırada ne var?